“Oltre agli eventi agonistici, la promozione turistica della Sardegna passa anche attraverso le manifestazioni sportive caratterizzate da aspetti storico-culturali, come quella che vede protagoniste le auto d’epoca. La Regione ha colto un’altra importante opportunità per consolidare il progetto di destagionalizzazione dei flussi turistici e allungare la stagione”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, in occasione della presentazione della manifestazione di auto storiche “Coppa Gentlemen Sardi”, organizzata dall’associazione Automoto d’epoca Sardegna, che si svolgerà dal 19 al 21 maggio tra Tortolì, Loceri, Jerzu, Castiadas e Cagliari.

“Il motorismo storico è un settore che conta numerosi appassionati in tutta Italia e la manifestazione sarda, che si svolge ininterrottamente dal 2007, è inserita nel calendario nazionale dell’Asi (Automotoclub storico italiano) tra i quindici eventi del ‘Circuito tricolore’, con l’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, della Cultura e delle Infrastrutture. Un’occasione per coniugare la passione motoristica con il territorio, la cultura e le tradizioni della Sardegna”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

