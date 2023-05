Il mister Claudio Ranieri, ha presentato al ristorante Calamosca la gara Cosenza-Cagliari, valevole per l’ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Una occasione importante per i rossoblù per chiudere al meglio il campionato e approcciarsi ai playoff promozione.

Massimo rispetto per il Cosenza. “È una squadra da prendere con le molle. Nel loro stadio non hanno mai perso nel girone di ritorno e questo dice molto su cosa andremo ad affrontare venerdì sera. Giocheremo con il massimo rispetto per l’avversario, mirando ai tre punti”.

Nessuna preferenza per i playoff. “Quello che arriva ce lo prendiamo. Non ho una squadra che preferirei incontrare. Noi puntiamo sempre a vincere, quello è sempre il mio obiettivo. E questa deve essere una caratteristica anche dei miei giocatori, che devono essere forti mentalmente oltre che tecnicamente e tatticamente. Non ci possiamo permettere di avere rimpianti”.

L’importanza dei tifosi. “Ho chiesto aiuto a loro quando sono arrivato. Il pubblico ora diventa ancora più importante, come ho sempre detto ci devono soffiare dietro perché adesso sarà ancora più difficile, una vera e propria lotteria e noi abbiamo sempre più bisogno di loro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it