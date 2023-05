Incredibile inseguimento in via Is Mirrionis a Cagliari: verso le 18:30 la polizia locale ha dovuto rincorrere un’auto, un’Alfa 156, che non si è fermata all’alt in via Cadello.

Il conducente ha dato gas e lì si è scatenata una folle fuga per tutto il quartiere. Finendo la corsa contro una serie di auto e scooter parcheggiati. Nonostante ciò, gli occupanti (due persone) sono scappati a piedi e sono al momento irrintracciabili.

