Lotta all’emergenza casa a Quartu, dove è stato firmato un protocollo d’intesa della durata di un anno per gli affitti a canone concordato. Il patto, che garantisce anche forme di tutela per i proprietari contro morosità e altri problemi, prevede soluzioni per chi è in una situazione di crisi economica tale da non permettergli di trovare una abitazione, difficoltà che nel centro quartese coinvolge circa 150-200 famiglie.

L’accordo – sottoscritto dal Comune e dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini – punta sulla accessibilità economica agli alloggi in offerta sul mercato privato con l’utilizzo dei canoni concordati. E propone delle soluzioni al rischio sfratto, anche aprendo un apposito capitolo di bilancio con risorse comunali destinate prima di tutto alle famiglie o alle persone economicamente fragili.

Sarà il Comune a fare da garante, intervenendo, in caso di mancato pagamento da parte del locatario, con il saldo di qualche mensilità o del deposito cauzionale. E, in casi estremi, provvedendo al versamento integrale della annualità di affitto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it