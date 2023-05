Domani venerdì 19 maggio i lavoratori del deposito e custodia bagagli in aeroporto protesteranno con uno sciopero di 4 ore contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale.

“Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo dichiarato questa prima azione di protesta in quanto il contratto di categoria è scaduto da 7 anni ed al tavolo del rinnovo le associazioni datoriali hanno proposto un rinnovo aumenti ridicoli e senza nessun recupero di quanto perduto negli anni”, scrivono in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Sardegna.

“Hanno portato al tavolo delle trattative – proseguono le sigle sindacali – un rinnovo fortemente al ribasso e penalizzante per i lavoratori del settore. La situazione è divenuta inaccettabile. Dobbiamo arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale serio e congruo, che riporti dignità e potere di acquisto alle lavoratrici e lavoratori che ogni giorno lavorano presso lo scalo aeroportuale con professionalità e serietà. Si vuol far pagare il rinnovo del contratto ai lavoratori. Le aziende finora si sono fatte concorrenza solo sul prezzo e mai sulla qualità sempre a scapito dei lavoratori che operano sotto numero Per tutti questi motivi se non otterremo nulla, siamo pronti a proseguire le azioni di protesta con nuove azioni di sciopero”.

