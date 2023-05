“Ancora i motori protagonisti di un campionato del mondo nell’Oristanese, dopo Riola Sardo nel circuito di Tramatza. Si tratta di eventi internazionali inseriti nel calendario dei grandi eventi sportivi voluti dalla Regione per la promozione turistica della Sardegna. Un progetto, ‘Sardegna, isola dello sport’, che sta dando i suoi frutti, soprattutto verso una sempre maggiore destagionalizzazione e per la promozione delle zone interne dell’Isola”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione a Tramatza del “Gran premio della Sardegna 2023”, Campionato mondiale di supermoto, che sabato 20 e domenica 21 maggio si svolgerà a Tramatza.

“Al Campionato parteciperanno piloti in rappresentanza di undici nazioni, non solo europee, a riprova del prestigio internazionale di questa gara. Perciò, è prevista un’importante copertura mediatica grazie ad una diffusa distribuzione televisiva, contribuendo a far conoscere la Sardegna in ogni parte del mondo”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

