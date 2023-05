Non ci sono pizzaioli, dunque la pizzeria aprirà solo nei week end. La vicenda, raccontata sui social, evidenzia un problema frequente in una Sardegna devastata dalla mancanza di lavoro: quando questo c’è manca il personale specializzato.

La pizzeria è il Gallo d’Oro di Quartu Sant’Elena che ieri ha annunciato in un post che una delle socie del locale, che faceva la pizzaiola nel locale, ha degli impegni per tutta la settimana e potrà lavorare solo il fine settimana. E che fino a quando non si troverà qualcuno che la sostituisca il locale potrà essere aperto solo nel week end.

La titolare, Francesca Corona, ha raccontato sulle pagine di un quotidiano regionale la vicenda. La socia con cui gestisce il locale ha infatti deciso di cambiare mestiere e a causa di impegni formativi, potrà lavorare solo venerdì, sabato e domenica. Da qui la ricerca, un po’ più difficile perché il locale propone una pizza napoletana per la quale servono competenze specifiche e pizzaioli specializzati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it