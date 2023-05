Un pullman del Ctm è finito fuori strada questa mattina a Quartu, probabilmente a causa di un malore dell’autista. Mentre percorreva piazza monsignor Pala, il mezzo ha travolto un semaforo e alcune piante, finendo la sua corsa in un prato, contro un albero. Fortunatamente non si sono registrati feriti, nonostante l’incidente sia avvenuto nei pressi di un incrocio pedonale e su una strada molto trafficata dalle auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato il primo soccorso all’autista che si è subito ripreso, riportando solo qualche ferita superficiale. È intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di legge e per gestire la viabilità assieme a una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

