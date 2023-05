La Protezione civile ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Sardegna fino alla mezzanotte di domani.

Intanto in Sardegna continua a piovere e, in particolare nel Nuorese. A Dorgali piove ininterrottamente da stamattina: è il paese della Sardegna con la più alta percentuale di pioggia caduta in giornata, circa 100 millimetri.

Al momento la situazione è sotto controllo. La sindaca Angela Testone ha diramato un comunicato per chiedere ai suoi concittadini di fare attenzione.

I punti più critici riguardano l’elevato livello raggiunto dal fiume Cedrino, la circonvallazione a valle del paese dove è caduta tanta pioggia. E la galleria che da Dorgali porta a Cala Gonone, in cui i tecnici dell’Anas hanno liberato un canale interno al tunnel gonfio d’acqua.

Il paese è sotto costante monitoraggio della Protezione civile.

