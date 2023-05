La Dinamo in semifinale playoff, Bucchi: “Milano favorita, ma non faremo sconti”

Il coach biancoblù ha messo in chiaro che Sassari non andrà a Milano in gita. Anzi, aver sconfitto Venezia, ritenuta tra le favorite, ha dato molta fiducia in vista della semifinale