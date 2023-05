La Dinamo Sassari ha superato il primo turno dei playoff scudetto. E il Commando Ultrà ha approfittato dell’occasione per fare del bene a chi sta lottando in Emilia Romagna contro l’emergenza climatica di questi giorni.

Su Facebook, il Commando ha annunciato di aver devoluto 620 euro ai ragazzi della Curva Nord di Ravenna che stanno vivendo in prima persona i danni causati dall’alluvione.

Ecco il messaggio:

“Quello che ci preme fare è ringraziare la tifoseria tutta, che assieme ai nostri ragazzi ha risposto ancora una volta presente per aiutare chi, in tempi non lontani, ha aiutato noi sardi quando abbiamo avuto bisogno.

La vendita delle magliette ed il bussolotto per le offerte hanno fruttato 620€ che sono stati bonificati ad un membro del Commando da anni trasferito in Romagna ed in contatto con i ragazzi della Curva Nord di Ravenna, ai quali provvederà al più presto a girare l’importo.

Grazie Sassari, forza Romagna”

