Pareggio all’ultimo respiro per il Cagliari Primavera che impatta sul 3-3 in casa contro l’Hellas Verona. Una partita pazza, che ha visto i ragazzi di Battilana e Pisacane lottare fino all’ultima per conquistare un risultato positivo.

Il Cagliari è partito al meglio, aprendo la sfida con Konate al 20’. Poi un improvviso tracollo: i veronesi sono andati a segno per ben tre volte prima della chiusura della prima frazione.

Nella ripresa, i rossoblù si sono aggrappati con le unghie e coi denti al risultato. Prima Cavuoti e poi Veroli al 96’ hanno pareggiato in maniera clamorosa la gara. Poco dopo volano alcuni cartellini rossi da ambo le parti, ma la sfida si chiude sul 3-3.

Continua la corsa salvezza, quando mancano appena due giornate. Pareggio importante che tiene a distanza le rivali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it