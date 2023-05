Quest’anno il Premio “Giarr’ ‘e janas” sulla miglior tesi di laurea è andato a Claudia Portas, 31 anni cagliaritana, laureata presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, nel Corso di Laurea Magistrale in Filologie e Letterature Classiche e Moderne.

La tesi dal titolo “Il teatro sardo di Salvator Angelo Spano” si è aggiudicata il primo premio del valore di 750 euro. La premiazione avverrà a Villacidro, il 15 settembre prossimo, nell’Auditorium Santa Barbara, durante una serata d’arte dedicata alla figura di Salvator Angelo Spano.

La tesi della dottoressa Portas presenta uno studio ben impostato sul teatro di Salvator Angelo Spano, con particolare attenzione alle commedie “S’arroppapaneri”, “Sa buttega de tzia Cadanìa”, “Ogu liau”, e “Su parenti americanu”.

La Giuria, composta dal professor Duilio Caocci (consulente scientifico dell’Associazione), da Giannina Orrù e Giovanni Spano in rappresentanza dell’Associazione culturale Salvator Angelo Spano, da Massimo Madrigale in rappresentanza de s’Acadèmia de su Sardu APS e da Marco Fenudi, in rappresentanza dell’Associazione culturale “Premio Ozieri”, ha riconosciuto nell’elaborato della dottoressa Portas un lavoro ben sviluppato, sia nella struttura che nell’analisi del contesto storico, dei personaggi e del registro linguistico e stilistico.

