“Giornata storica ieri per la Sardegna: a Cagliari passerella elettorale della Lega in Consiglio regionale con il progetto di sfasciare l’unità e la solidarietà d’Italia con l’autonomia differenziata; a Sassari la presentazione di un inutile e costoso progetto di continuità territoriale”. Così la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra in occasione della visita in Sardegna del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli per incontrare i consiglieri di maggioranza e presentare la legge sull’autonomia differenziata.

“ ‘La Sardegna ha bisogno di rivisitare il proprio Statuto e questa è l’occasione per ridefinire, ampliandole, le competenze e i poteri di autogoverno dell’isola’, ha detto il Presidente Solinas – continua Ghirra – Come se per aumentare competenze e servizi sia indispensabile perdere la specialità che non siamo riusciti a sfruttare sino a ora grazie all’immobilismo e all’incompetenza della sua giunta sardo-leghista”.

Ma nel mirino della parlamentare c’è anche l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro: “Nell’altro capo dell’isola le scempiaggini del suo assessore ai trasporti: ‘Il primo pilastro è la continuità territoriale così come la conosciamo; il secondo gli aiuti diretti ai vettori per l’attivazione di nuove linee; il terzo è l’aiuto diretto ai passeggeri per l’abbattimento del costo aereo’ ha detto. Moro mi trova d’accordo solo su quest’ultima affermazione. Non si è ancora accorto che il sistema di continuità che purtroppo ben conosciamo non funziona? Non ha ancora capito che gli aiuti diretti ai vettori sono considerati aiuti di Stato?”.

“Per il bene della Sardegna noi siamo disponibili a collaborare, anche dall’opposizione, ma loro dovrebbero iniziare ad ascoltare e smetterla di fare solo inutile propaganda”, ha concluso Ghirra.

