La Sardegna ha le tariffe più vantaggiose d’Italia per le mense scolastiche: circa 3 euro in meno a pasto rispetto alle altre regioni italiane. A sancirlo è un report di Cittadinanzattiva che, comparando i 110 capoluoghi di provincia del Belpaese, ha messo in luce questo primato.

Nell’isola una famiglia spende infatti in media 58 euro al mese per mandare un figlio a mensa nella scuola dell’infanzia e 62 euro per la primaria. Tariffe molto più economiche in confronto agli 82 euro al mese registrati nel resto d’Italia (il record assoluto è rappresentato dai 109 euro mensili della Basilicata).

Si tratta di un calo dei costi che va dal 10,5% dell’infanzia al 4,5 della primaria, nettamente in controtendenza rispetto al trend in aumento del resto d’Italia, che culmina come detto con il +26% della Basilicata.

