Si disputerà sabato prossimo 27 maggio alle 20,30 all’Unipol Domus la gara dei playoff tra Cagliari e Venezia. Lo ha annunciato questo pomeriggio la Lega B con una nota ufficiale.

La squadra vincente dovrà sfidare il Parma in semifinale: andata martedì 30 maggio alle 20,30 in casa, ritorno sabato 3 giugno in trasferta. La vincente disputerà poi la finale che si giocherà giovedì 8 giugno alle 20,30 e domenica 11 giugno.

L’altro spareggio è in programma venerdì 26 alle 20,30 tra Sudtirol e Reggina. Chi vince sfida il Bari in casa lunedì 29 maggio alle 20,30. La gara di ritorno è prevista venerdì 2 giugno al San Nicola.

