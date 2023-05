Un carosello di foto per omaggiare tutta la bellezza di Castelsardo. Così la Disney ringrazia il Comune per aver ospitato le riprese del film “La Sirenetta”, presentato in anteprima ieri a Milano.

Sulla pagina ufficiale Instagram, il colosso dell’animazione ha pubblicato una serie di immagini in cui si mostra la proiezione di alcuni frame del nuovo film proprio sulla località balneare in provincia di Sassari.

Ad accompagnare gli scatti una frase che Ariel, la sirenetta, dice nel film: “Ma un giorno anch’io, se mai potrò, esplorerò la riva lassù”.

