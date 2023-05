La Sardegna è “maglia nera” per imposte evase al Fisco.

Secondo il report pubblicato dalla Cgia di Mestre, su dati del Ministero delle Finanze, nell’Isola sono 2,401 miliardi: si parla di 17,8 euro evasi ogni 100 euro di gettito incassato.

Cifre ben al di sopra della media nazionale di 13,2 euro.

Secondo l’analisi in questione, in Italia nel 2020 si è registrata un’evasione totale di 90 miliardi di euro. I numeri più alti in Lombardia (14.665 milioni di euro) e nel Lazio (9.821 milioni di euro).

“Nel 2020 – commenta la Cgia nel report – il peso dell’economia non osservata sul valore aggiunto nazionale (Pil) era all’11,6 per cento, pari a 174,6 miliardi di euro. Nelle varie aree del Paese, il sommerso economico ha una diversa incidenza sulla ricchezza prodotta: del 9,2 per cento a Nordovest, del 9,8 per cento a Nordest, sale al 12 per cento al Centro e raggiunge il 16,8 per cento nel Mezzogiorno. Specularmente, si è distribuito per ogni regione il mancato gettito tributario e contributivo che, invece, si aggira attorno ai 90 miliardi di euro”.

Nell’analisi, però, c’è anche un dato positivo: nel 2022 e nei primi mesi del 2023 “il Fisco ha recuperato dalla lotta all’evasione oltre 20 miliardi di euro”. Un dato che dimostra l’importanza di politiche contro l’infedeltà fiscale: tra il 2015 e il 2020, si legge infine nel report, l’evasione in Italia è scesa di 16,3 miliardi di euro.

