Quanto sono tristi le Jacarande di via Milano, a Cagliari? Se lo chiede Valerio Piga (difensori della natura Cagliari), comparando in una significativa immagine la situazione del 2020 a quella attuale.

“Qualche mese fa, l’amministrazione comunale ha avuto la malsana idea di potare, anzi capitozzare, le jacarande di via Milano, prima della fioritura – evidenzia il militante ambientalista -. Purtroppo, rispetto agli altri anni, la bellissima fioritura non c’è stata e questo conferma il grave errore che è stato compiuto. Un’altra conferma di come sia disastrosa la gestione del verde urbano da parte della Giunta Truzzu. Cagliari cambia, ma in peggio”.

