Durante l’esecuzione di un servizio di prevenzione a Selargius i Carabinieri del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno visto strani movimenti in una Fiat Punto posteggiata in via a Manin, dal cui interno scappavano due persone. Occultati all’interno del veicolo, che si trovava nelle vicinanze di un negozio adibito a vendita di prodotti per parrucchieri ove era stato segnalato un tentativo di furto, i militari hanno trovato vari arnesi da scasso e un passamontagna, di proprietà del proprietario dell’auto, sottoposto a controllo.

Così il proprietario, un operaio 39 enne di Selargius, gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e tentato furto aggravato. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it