Si è celebrata anche in Sardegna la Giornata della legalità per commemorare le vittime di tutte le mafie. In particolare oggi, 23 maggio, ricorre il trentunesimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie, anch’essa magistrato, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Quel giorno, nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all’altezza dello svincolo autostradale di Capaci, un ordigno di potenza inaudita travolge la Fiat Croma blindata su cui viaggia il giudice Falcone e le due auto della scorta.

Falcone è, insieme al giudice Paolo Borsellino, tra i simboli della lotta dello Stato alla mafia.

