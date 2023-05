Gruppo UNA amplia il suo Progetto Franchising e accoglie nella sua collezione un hotel di prestigio situato in Sardegna: l’UNAHOTELS T Hotel Cagliari.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto all’UNAHOTELS T Hotel Cagliari, che da maggio porterà la firma di Gruppo UNA. Aggiungendosi all’interno della nostra proposta 4 stelle e testimoniando la volontà di garantire le migliori scelte di soggiorno in tutta Italia” ha commentato Fabrizio Gaggio, Direttore Generale di Gruppo UNA.

Grazie all’ingresso della nuova struttura UNAHOTELS, Gruppo UNA rafforza la presenza del brand in Sardegna, arrivando per la prima volta nel capoluogo sardo.

Il T Hotel è composto da 207 camere. Parte della struttura è la famosa torre di 15 piani – in passato conosciuta in città come “Il Matitone” – che con i suoi 62 metri di altezza si eleva sulla città.

La posizione privilegiata e strategica dell’hotel, vicino al Parco della Musica, al Teatro Lirico e ai quartieri storici di Villanova e Castello, offre ai viaggiatori viste panoramiche e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della Città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it