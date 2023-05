Era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero.

Mattia Pusceddu, 28 anni di Oristano, è morto all’ospedale San Martino per un trauma cranico e altre lesioni.

Il tragico episodio è avvenuto due notti fa a Busalla, in provincia di Genova, dove lavorava.

Il giovane stava viaggiando su viale Milite Ignoto attorno all’una di notte quando improvvisamente l’auto si è schiantata contro un albero.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere. Gli operatori del 118 lo hanno soccorso, intubandolo, e lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Ma non c’è stato niente da fare.

