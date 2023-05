In seguito alle attività di controllo della Polizia di Stato presso gli esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale in tutta la Sardegna, è stato sanzionato il titolare di un autodemolitore nell’Iglesiente.

Nell’area in questione, sono emerse diverse irregolarità di carattere amministrativo, ma anche presunte attività illecite di rilievo penale dovute allo stoccaggio abusivo di veicoli radiati, parti di essi ed altri rifiuti, anche liquidi, sversati su un’area adiacente allo stesso demolitore e non ricompresa nell’autorizzazione.

L’area è stata interamente sequestrata e il titolare denunciato per reati di materia ambientale, in particolare per la presunta violazione dell’art. 256 del D. Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

