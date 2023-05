Come scrive sul suo profilo Instagram, Mahmood ha sognato questo ruolo fin da quando aveva cinque anni.

Il cantante di origini sarde, vincitore per due volte del Festival di Sanremo, sarà la voce del granchio Sebastian nel film Disney “La Sirenetta”.

La pellicola, che uscirà nelle sale domani giovedì 24 maggio, vanta un cast d’eccezione con Halle Bailey che interpreta la protagonista Ariel e Simona Patitucci nei panni della strega cattiva Ursula.

Il tutto verrà girato in alcune delle spiagge più belle della Sardegna: dal Parco Nazionale dell’Asinara a Golfo Aranci. “Sono super orgoglioso di questa cosa – dice Mahmood alla presentazione del film tenutasi a Milano due giorni fa – Per me questo è un cerchio che si chiude. Io sono legatissimo a questo film e ho un legame forte con l’acqua. Il nuoto fu il primo sport al quale mia mamma mi iscrisse. Ovvio che poi c’è di mezzo la Sardegna”.

Una terra che conosce benissimo fin da quando era piccolo, essendo la madre originaria di Orosei. “I miei cugini – continua Mahmood – appena è uscita la notizia che ero nel cast italiano del film hanno cominciato a inviami foto di me da bambino che li obbligavo a salire sugli scogli della nostra Sardegna a cantare le canzoni del film tutti assieme”.

