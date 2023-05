In seguito ai controlli della Guardia di Finanza di Cagliari, sono stati scoperti oltre 324mila di canoni di locazione non dichiarati e un’evasione di 75.400 euro nel settore degli aerotaxi.

Il primo fronte dell’operazione si è concentrato sull’evasione immobiliare, nota come “affitti in nero”, molto presente nell’Isola a forte attrazione turistica.

Le Fiamme Gialle hanno monitorato gli annunci online, incrociando i dati con i database in uso. Ne è emerso che gli importi corrisposti dai turisti non trovavano rispondenza nelle dichiarazioni dei redditi, quando presentate. Nella maggior parte dei casi, i “padroni di casa” sono risultati essere soggetti completamente sconosciuti al Fisco.

Gli immobili sono case vacanze, appartamenti, monolocali, situati non soltanto in località di villeggiatura lungo le più rinomate coste sarde, ma anche a Cagliari e, talvolta, nell’entroterra.

Si parla di un’evasione fiscale complessiva di oltre 324.000 euro in capo a una dozzina di proprietari immobiliari.

Il secondo fronte dell’operazione, poi, si è focalizzato sul trasporto privato, in particolare quello degli aerotaxi. Settore, quest’ultimo, disciplinato da una normativa del 2011 che prevede il versamento di un’imposta erariale commisurata, per ciascun passeggero trasportato, alla distanza chilometrica del viaggio.

Precisamente, le compagnie aeree sono responsabili dell’applicazione e del successivo versamento di un importo pari a 100 euro, in caso di tragitto inferiore a 1.500 km, e a 200 euro per percorrenze superiori, per ciascun passeggero trasportato.

In seguito ai controlli della Guardia di Finanza all’aeroporto di Cagliari-Elmas, sono emersi 84 voli, operati da compagnie estere, per i quali, in relazione ai 646 passeggeri trasportati, è stato omesso il versamento del tributo, che è stato pagato direttamente dai fruitori del servizio, per un totale di 75.400 euro.

Per questo, gli agenti delle Fiamme Gialle hanno contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 22.620 euro.

