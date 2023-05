Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Quartu. Due auto si sono tamponate sulla 554 nella galleria “Bruncu Martineddu“, all’innesto con la Nuova Orientale Sarda (125 Var).

Dopo un violentissimo impatto una delle due auto si è ribaltata e uno degli automobilisti è rimasto incastrato fra le lamiere. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada. Ancora da accertare la dinamica dello scontro.

La Statale, fa sapere Anas in una nota, è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari. Il traffico proveniente dalla SP17 in direzione della statale 125 Var, viene deviato sulla stessa SP17. Chiuso temporaneamente l’ingresso della statale 554 al km 28,800 in direzione della statale 125 Var.

