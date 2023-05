A Cagliari c’è voglia di sognare la Serie A. Per questo c’è stato un vero e proprio assalto alla biglietteria telematica per la gara contro il Venezia in programma sabato alle 20.30.

Nel giro di due giorni, tra le prelazioni e la vendita libera, sono stati venduti la bellezza di 13.500 biglietti. Una caccia al tagliando che dovrebbe registrare entro la giornata di domani il tutto esaurito.

Sono infatti “solo” 16.400 i posti a disposizione. Dunque rimangono ancora poche possibilità per chi volesse assistere al primo turno dei playoff promozione di Serie B.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it