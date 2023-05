Contro ogni forma di bullismo è l’evento nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri, il Centro addestramento Soft Control, l’Associazione Bads, La Perla D’Italia e Mary Emme Stilista. Il progetto, fortemente voluto, nasce nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

La centralità della persona si percepisce in tutti i progetti supportati dai Centri Commerciali di Nhood, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo, dell’inclusività e dell’intera comunità.

Secondo i dati emersi dall’Osservatorio dell’Eurispes, in Sardegna 1 giovane su 5 è vittima di cyberbullismo scolastico, la forma più dannosa di attacco online. Il fenomeno, sempre in continua crescita e per questo sempre più preoccupante, richiede un intervento urgente. E’ qui che si inserisce la collaborazione tra il Centro di addestramento Soft Control e il Centro Commerciale I Fenicotteri, con l’organizzazione dell’evento “Contro ogni forma di bullismo” , pensato al fine di far conoscere, affrontare e dar rilievo alla problematica del cyberbullismo e bullismo.

L’iniziativa, già oggetto di un’importante campagna nazionale, vede Nhood in prima linea nel divulgare anche sull’isola un forte messaggio di sensibilizzazione.

Contro ogni forma di bullismo si terrà domenica 28 maggio con un fitto programma articolato in un’unica giornata, alla presenza e con l’intervento istituzionale di Stefania Loi, e con la presentazione della pubblicazione “La mia Difesa Personale è una truffa?” di Francesco Pandolfi. L’evento gode, inoltre, del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Un’occasione in più per recarsi al Centro Commerciale I Fenicotteri.

Il Libretto ‘La mia difesa personale è una truffa?’ è integrato alla metodologia didattica basata sulla creatività e l’ironia. Sviluppata da me e Sabrina Meloni e cucita addosso alla mia reazione prima con gli attacchi di bullismo affrontando quella forbice chiamata adolescenza e successivamente all’attacco virale configurato come cyberbullismo. La metodologia è un proseguo rinnovato del lavoro svolto negli anni passati in numerosi Istituti Scolastici di 1° e 2° grado durante la mia attività professionale. Grazie alla sensibilità del Centro Commerciale nasce una sinergia importante quale la fusione di due realtà differenti.

Afferma Francesco Pandolfi, Presidente del Centro addestramento Soft Control.

Oggi le persone hanno profondamente bisogno di punti di riferimento che contengano valori da riscoprire e come in passato dobbiamo essere capaci di abbandonare la nostra zona confort e destabilizzare lo status quo, creando nuovi background antropologici. Serve talento, serve coraggio, serve il duro lavoro per poter arrivare a conquistare la nostra missione.’’

Afferma Sabrina Meloni, Tecnico Culturale Turistico e Docente.

L’adolescenza è il tempo in cui si entra in un mondo nuovo e buio. Ci si sente fragili, deboli, inadeguati. Si è disposti a fare qualunque cosa per riuscire ad essere accettati e per entrare nel gruppetto più popolare. Si affronteranno diverse prove per entrarci, facendo cose cattive che non vorresti fare. Ma nonostante l’esito positivo delle prove rimarrai sempre e comunque un fantasma per gli altri. Questa è una delle frasi che più mi hanno interrogato parlando con un adolescente. Occorre trovare la giusta modalità perché questi nostri figli si ” vedano “e “riconoscano” gli altri coetanei. Perché non ci siano più fantasmi ma ragazzi e ragazze con sogni e utopie. A noi adulti, alle istituzioni, spetta il compito di fare rete e di intercettare il malessere, incoraggiare e fornire gli strumenti per costruire un percorso empatico e di fiducia in se stessi e nel mondo.

Afferma Stefania Loi, Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari.

Questo evento è un contenitore ricco di iniziative ed azioni concrete. Oggi siamo in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, perché crediamo, che occorra agire e fare prevenzione nei confronti di una tematica, che sta causando sofferenza a tantissimi giovani. Ringraziamo tutte le persone che hanno preso parte al progetto e che ci aiutano ad aver un mondo migliore, dove i nostri figli possano crescere meglio con autostima, indipendenza e creatività.

Afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.