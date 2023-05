Ieri sera dopo un diverbio con un familiare, ha reciso con un paio di forbici il braccialetto elettronico ed ha abbandonato l’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari. Poi si è costituito, presentandosi spontaneamente presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Dolianova.

Così è scattato l’arresto in flagranza del reato di evasione di un quarantaquattrenne del luogo, attualmente sottoposto in Cagliari alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito per direttissima.

