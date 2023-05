“Nei playoff tutto torna in gioco, dal Bari alla Reggina scorrendo la classifica finale. Noi andiamo lì con la testa libera, con la voglia di fare il massimo, non ci sono favoriti, sfidiamo il Venezia che è una squadra forte che sta bene. Sarà dura per noi ma anche per loro non sarà facile vincere a Cagliari”. Lo ha detto il mister Claudio Ranieri durante la conferenza stampa all’Unipol Domus in cui ha presentato la prima sfida dei playoff di Serie B che il Cagliari giocherà col Venezia sabato alle 20.30.

“Ho chiesto ai tifosi di sostenerci come fanno sempre e ancora di più, è stata una bellissima mattinata”, ha detto Ranieri dopo l’allenamento odierno a porte aperte svolto dalla squadra. “Ringrazio la nostra gente, mi scuso con chi non ha potuto esserci a causa dell’orario mattutino. Mi auguro ci siano altre occasioni per poter fare l’allenamento a porte aperte nel pomeriggio.”

“Non sono gare che vanno caricate troppo, è una sfida dentro o fuori, è come un derby o una finale, un allenatore deve fare da equilibratore perché già i ragazzi e i tifosi sono molto adrenalinici nell’avvicinarsi alla sfida. Nella mia testa, nel nostro gruppo siamo preparati di poter giocare anche 120′ e recupero, perché non ci portiamo nulla da casa, niente è scontato. Il Venezia sa come muoversi, sa cosa fare, ma anche noi siamo pronti, non siamo quelli del girone d’andata quando sono venuti qui a vincere 4-1”.

Quanto alla formazione che scenderà in campo, “stanno tutti bene – ha detto il tecnico rossoblù – tutti devono farsi trovare pronti in qualsiasi momento, i 5 cambi aiutano a gestire la gara e dovremo essere bravi a capire i momenti della partita”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it