È il giorno di Cagliari – Venezia, l’inizio di un cammino playoff molto importante per i rossoblù verso la conquista della promozione in A. Abbiamo perciò chiesto ad Andrea Frigo, collega dell’Ansa, un commento sulla partita di stasera.

“Raggiungere i playoff era il traguardo minimo per chi in Serie B si chiama Cagliari. Si poteva fare qualche punto in più, indubbiamente, ma le prime tre classificate hanno onestamente fatto un campionato migliore” spiega il giornalista.

Sicuramente pesa sulla classifica finale la scelta tecnica di inizio stagione. “Quella di Liverani si è dimostrata una scelta sbagliata. Il tecnico laziale ha fallito clamorosamente, soprattutto perché non è riuscito a dare un’organizzazione di gioco alla squadra, oltre alla carenza di risultati”.

Ma ora in panchina siede un certo Claudio Ranieri. “Ha ridato fiducia a un ambiente depresso, ottenuto quei risultati sperati che hanno permesso ai rossoblù di giocarsi la promozione in A nei playoff”.

Ora non bisogna fare calcoli. “Il Cagliari ha un vantaggio innegabile: gioca in casa e ha due risultati su tre a disposizione. Basterà un pareggio, ma non bisogna fare calcoli. Lo stadio sarà pieno e il sostegno dei tifosi è fondamentale quando si gioca una ‘finale’”.

