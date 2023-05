Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari non ha trovato una bella situazione nel carcere minorile di Quartucciu. Invitato dalla garante regionale dei detenuti Irene Testa, ha commentato: “Qui si respira un clima che in altri istituti minorili non c’è. La situazione dell’istituto penitenziario è insostenibile per le condizioni della struttura. Le sezioni e le celle non vanno bene, così non si può stare”.

Alla visita ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega nell’Isola, Michele Pais, collega di partito dello stesso sottosegretario.

Ostellari ha provato a dare due soluzioni. “O si investe in maniera seria rivalutando un istituto che ha grandi potenzialità. Oppure si fa un investimento diverso in un’altra area e in un altro edificio“.

Tra le due ipotesi, preferirebbe la seconda. “Pensare a un intervento qui è anche una questione economica. Io punterei a scegliere quella che mi dà più sicurezza nella realizzazione e che costa meno alla comunità. Già dalla prossima settimana chiederò che ci sia sul tavolo almeno un ventaglio di soluzioni possibili”.

