Il Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari gestito da Nhood aderisce, promuove e supporta la “Festa della Famiglia Lions”, l’evento di beneficienza organizzato dall’Associazione Lions Club Cagliari Karel, per raccogliere fondi in favore della Casa di accoglienza Lions di Cagliari, nel mese di maggio, quello che tradizionalmente è dedicato alla festa della Famiglia.

L’evento, rispetto al quale è attesa una grande rilevanza per il territorio, si svolgerà domenica 28 maggio dalle ore 10:30 alle ore 18:30, presso Sgaravatti Garden Center in Capoterra, Strada Statale 195, km 14.200 Capoterra, con un programma fatto di tantissime attività per adulti e bambini.

Per ringraziare la Grande Famiglia del Centro Commerciale, i Fenicotteri ha deciso di acquistare una serie di biglietti dell’evento e donarli ai propri collaboratori diretti e indiretti, oltre che a tutti coloro che svolgono attività all’interno del mall, così da regalare una giornata speciale per loro e tutti i loro cari.

Una scelta “#peoplefirst” in linea con la missione della società di gestione del Centro, Nhood, che ha sempre a cuore il benessere delle persone e il cui obiettivo è supportare la salute dei cittadini, costruendo legami di valore con il territorio, senza mai dimenticare le persone più fragili.

“Con l’organizzazione della Festa della Famiglia ai giardini Sgaravatti, il Lions Club Cagliari Karel ha voluto dare un concreto aiuto alla casa Lions, grazie soprattutto al contributo di tutte le famiglie e gli amici che parteciperanno a cui faremo conoscere l’importante servizio sociale che la Casa riveste per tutti i cittadini della Sardegna. L’idea per l’evento, che poi abbiamo sviluppato, è nata dalla voglia di passare una giornata nella splendida cornice del garden con attività che coinvolgano tutti grandi e piccoli. La Casa di Accoglienza è stata ideata e realizzata dai Lions per evitare i disagi del viaggio e le ingenti spese di soggiorno alle migliaia di pazienti che dalle diverse zone della Sardegna si recano a Cagliari, all’Ospedale oncologico “Armando Businco” afferma Emanuele Perra dell’Associazione Lions Club Cagliari Karel.

“Il Centro Commerciale I Fenicotteri è una grande famiglia e come tutte le famiglie merita di essere celebrata e festeggiata. Con questa iniziativa vogliamo fare un piccolo regalo a tutte le persone che con impegno e dedizione lavorano ogni giorno insieme a noi a I Fenicotteri, donando loro una giornata diversa da trascorrere con i propri cari. Da questo piccolo gesto ne deriverà anche un beneficio sociale per l’intera comunità, in quanto il nostro contributo concorrerà a sostenere la Casa di Accoglienza Lions” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.