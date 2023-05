La Sardegna è una delle regioni d’Europa messe peggio per numero di giovani inattivi. In Italia sono 1,6 milioni e con un tasso in aumento) e a livello nazionale la nostra regione è in maglia nera assieme a Molise, Calabria, Sicilia e Basilicata.

L’allarme è stato lanciato a Roma durante la convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, durante il quale è stato presentato il rapporto sui territori youth-friendly, ovvero le zone in cui per i giovani è più agevole fare impresa o trovare un lavoro.

La Sardegna, evidenzia il report, non è fra questi territori, assieme ad altre regioni del Mezzogiorno. mentre è la Lombardia, in Italia, la regione che offre ai ragazzi le condizioni migliori per lavorare e per fare impresa.

Tra gli under 35 che non cercano lavoro, nella penisola prevalgono le donne, pari a 1.033.000 (il 65,9% del totale), a fronte di 535.000 uomini. Il 55,6% dei giovani inattivi si concentra nel Mezzogiorno, dove il tasso sale al 37,7%, più che doppio rispetto al 16,8% del Centro Nord.Tra gli inattivi under 39, ve ne sono 468.100 in possesso di una laurea. Di questi, due terzi sono donne.

