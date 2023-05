Nella serata di ieri, attorno alle 23,30, un uomo di 40 anni è finito contro quattro auto parcheggiate con la sua Bmw in via 24 maggio, in pieno centro a Cagliari.

L’auto si è fermata poco distante dalla gelateria nella zona pedonale di Piazza Garibaldi.

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Polizia municipale hanno richiesto al conducente di effettuare l’alcoltest ma lui si è rifiutato.

Sul posto presenti anche i carabinieri.

