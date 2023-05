In diversi paesi e città della Sardegna si torna al voto. Oggi, domenica 28, e domani, lunedì 29 maggio, sono aperti i seggi di 39 comuni in tutta l’Isola. Si decidono i nuovi sindaci e la composizione dei Consigli Comunali. Ma sarà anche un terreno di battaglia in vista delle Regionali del prossimo febbraio.

Dove si vota

Città Metropolitana di Cagliari : Assemini, Decimomannu

: Assemini, Decimomannu Sud Sardegna : Iglesias, Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius, Villaspeciosa

: Iglesias, Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius, Villaspeciosa Oristano : Ales, Baroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde, Villanova Truschedu

: Ales, Baroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde, Villanova Truschedu Nuoro : Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia, Tortolì

: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia, Tortolì Nord Sardegna: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau, Sedini

