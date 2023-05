Questo pomeriggio, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, ha incrociato Luna Rossa mentre entrambe navigavano nelle acque del Golfo di Cagliari.

Uno storico incontro per l’Amerigo Vespucci e Luna Rossa, che non accadeva da circa 21 anni. Infatti, l’ultimo appuntamento fra le due eccellenze della marineria italiana risale al 2002 ad Auckland, in Nuova Zelanda. In segno di saluto, Luna Rossa ha veleggiato per due volte intorno alla “nave più bella del mondo” con le vele spiegate.

Luna Rossa è l’imbarcazione del team italiano Prada-Pirelli che gareggerà nella 37° edizione della America’s Cup che si terrà a Barcellona nel 2024.

A bordo dell’Amerigo Vespucci, che dal primo luglio sarà impegnata nel giro del mondo che durerà 22 mesi, ci sono alcuni componenti del team Luna Rossa fra cui lo skipper e team director Max Sirena che afferma: “Due imbarcazioni che vivranno grandi avventure, un modo per scambiarci gli auguri. Noi ci stiamo allenando ogni giorno e ogni giorno proviamo delle novità. Poi sarà il campo di regata a dire la verità”.

