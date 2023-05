La Dinamo Sassari inizia male il confronto contro l’Olimpia Milano nei playoff scudetto: al Forum, i padroni di casa si impongono per 95-72. Una sconfitta piuttosto dura per i biancoblù, che si erano avvicinati alla semifinale con le migliori prospettive.

A pesare è stato l’attacco sistematico dei milanesi all’area, con un Voigtmann imprendibile per i centri sassaresi. Nel primo quarto gli uomini di Messina sono scappati (25-12) e da quel momento in avanti è stato pressoché impossibile pensare ad una rimonta. Anche per scelte arbitrali come al solito discutibili quando si gioca una gara di Milano.

Piero Bucchi ha avuto poche risposte positive dai suoi scudieri (Dowe, Bendzius, Robinson) è quasi nulla dalla panchina. Lunedì sera ci sarà gara 2: l’occasione giusta per provare a ribaltare la serie.

