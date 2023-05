Incidente stradale nella notte a Bosa, in località S’istagnone: quattro persone sono rimaste ferite. In corso d’accertamento la dinamica: il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, forse per un colpo di sonno, ed è andato a sbattere contro un muretto.

Sul posto due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco di Cuglieri.

