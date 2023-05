Un detenuto del carcere di Uta si è dato fuoco ieri mattina. Pronto l’intervento della polizia penitenziaria, ma l’uomo deve comunque fare i conti con ustioni su tutto il corpo.

L’accaduto è stato denunciato dal sindacato Sappe. “È stata evitata una tragedia. Il detenuto si è avvolto con della carta e si è dato fuoco, diventando in un attimo una torcia umana. Purtroppo questo detenuto è noto per i suoi problemi di natura psichiatrica e per altri casi di autolesionismo”.

Il sindacato fa notare che con la carenza di personale penitenziario, sta divenendo sempre più complicato prendersi cura dei detenuti con problemi psichiatrici e far fronte ai continui casi.

”È una vera e propria emergenza. Non possiamo far fronte a questi detenuti in maniera adeguata finché non ci sarà un notevole aumento del personale”.

