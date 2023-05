Il mondo dell’arte e della cultura in lutto per la morte della fotografa Daniela Zedda. Ne ha ricordato la figura anche la conduttrice è comica Geppi Cucciari.

Sui suoi profili social ha scritto:

“Questa è una delle ultime foto che mi ha fatto @daniela.zedda, che da oggi purtroppo non è più con noi. Io non amavo essere fotografata e lei mi insultava molto con garbo variabile mentre scattava. “Ohi ‘ta leggia, mettiti bene, abbassa il naso, avvicina le gambe, non schiacciare il braccio, spostati, milla mì”. E mi faceva sempre sorridere…Mancherà il suo modo gentile di essere nel mondo. Di raccontarlo col suo lavoro. Siamo stati fortunati ad averla avuta accanto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it