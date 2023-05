Cordoglio in Sardegna per la morte l’attrice Isa Barzizza. La musa di Totò, scomparsa ieri, all’età di 93 anni, da 40 viveva a Palau. L’annuncio della morte della Barzizza è stato dato ieri proprio dal parroco, don Paolo Pala. «Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau – ha scritto il sacerdote su Facebook –. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze».

Nata il 22 novembre 1929 a Sanremo, Luisita “Isa” Barzizza era figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza e Tatina Salesi.

Ha esorditoa teatro giovanissima, prima con la compagnia di Ruggero Ruggeri e poi con quella dei fratelli De Filippo. E’ stata la soubrette protagonista degli spettacoli firmati da Erminio Macario e ha lavorato con tanti comici sul palcoscenico teatrale fino a diventare la celebre “spalla” di Totò e di altri comici al cinema.

La sua carriera nel teatro brillante è stata interrotta nel 1960, a soli 31 anni, dopo morte per un incidente stradale del marito, il regista televisivo Carlo Alberto Chiesa. E’ tornata a teatro solo nei primi anni Novanta e nello stesso periodo ha interpretato qualche film e qualche fiction televisiva. L’ultima apparizione cinematografica è stata nel 2012 nel film “Viva l’Italia” in cui ha interpretato il ruolo di una donna anziana ricoverata in un ospedale.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle 17, nella chiesa del Redentore.

