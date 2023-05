Continua il progetto di salvaguardia di una delle più belle spiagge della Sardegna: La Pelosa.

Gli ingressi, per un totale di 1500 giornalieri, saranno divisi in due categorie: 750 senza limiti temporali, mentre altri 750 possono essere prenotati non prima di 48 ore dalla data di accesso alla spiaggia.

Quest’anno, il Comune di Stintino ha deciso di implementare la sua offerta di servizi aggiungendo un accompagnamento dedicato alle persone disabili e fragili con personale specializzato.

Le prenotazioni potranno essere effettuate da domani 30 maggio e l’accesso limitato durerà dal 1 giugno al 31 ottobre.

