Trentotto sindaci eletti e un solo ballottaggio, quello di Assemini, dove ancora questa mattina non si sa chi sfiderà Mario Puddu nella tornata dell’11 e 12 giugno. Proprio nella cittadina dell’hinterland cagliaritano ieri il clima è stato estremamente teso, con i rappresentanti di lista dei candidati pronti quasi allo scontro fisico su ogni scheda. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. Tutto molto liscio invece ad Iglesias, altro grosso centro sardo interessato da queste amministrative, in cui l’uscente Mauro Usai è stato riconfermato con il 70% delle preferenze.

Complessivamente l’affluenza nell’Isola è arrivata al 63,22%, in linea con la precedente tornata (63,07%). Ad Assemini ha votato il 46,6% degli aventi diritto, contro il 65,15% di Iglesias. Nella città metropolitana di Cagliari l’affluenza più bassa (50,5%), nel Sassarese la più alta (71,49%). Affluenza al 66,56% nel Nuorese, 66,24% nel Sud Sardegna e 65,5% nell’Oristanese.

Due soli i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti interessati dal voto.

Ad Iglesias il sindaco uscente Mauro Usai, appoggiato da una coalizione di centrosinistra allargata alle civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc, ha ottenuto oltre il 70% delle preferenze, staccando (circa 25%) lo sfidante Beppe Pes, a capo di un pezzo di centrodestra e esponenti del M5s. Netto distacco (5%) per Luigi Biggio, candidato di Fratelli d’Italia.

Come detto, ancora da decidere ad Assemini. L’ex grillino Mario Puddu, sostenuto da una coalizione centrista (Riformatori, Sardegna 20Venti, Udc e lista Puddu) è in netto vantaggio sui due sfidanti Niside Muscas (FdI, Lega e FI) e Diego Corrias, a capo di una coalizione di centrosinistra allargata al M5s. Nelle prossime ore si saprà chi dovrà sfidare Puddu al ballottaggio.

Ecco l’elenco degli altri nuovi sindaci:

– Decimomannu: Monica Cadeddu

– Collinas: Francesco Sanna (quorum)

– Donori: Maurizio Meloni (“Insieme per Donori 2023-2028”) con il 50,9%

– Fluminimaggiore: Paolo Sanna (“Uniti per il futuro”) con il 56,8%

– Furtei: Nicola Cau (quorum)

– Gesturi: Emilio Serra (“Gesturi riparte”) con il 58,3%

– Senorbì: riconfermato Alessandro Pireddu (“Continuiamo insieme

– Seui: Fabio Moi (quorum)

– Teulada: Angelo Milia

– Villasimius: Gianluca Dessì (“Villasimius Unita”)

– Villaspeciosa: Gianluca Melis

– Ales: riconfermato Francesco Mereu

– Boroneddu: Angelo Mele

– Cabras: Andrea Abis

– Milis: Monica Ortu

– Modolo: Giovanni Maria Milia

– Narbolia: Gian Giuseppe Vargiu (quorum)

– Nughedu Santa Vittoria: Vanessa Corda

– Pompu: Moreno Atzei

– Simala: Gianmarco Atzei (quorum)

– Soddì: Francesco Mascia

– Villa Verde: Sandro Marchi (quorum)

– Villanova Truschedu: Claudio Palmas

– Galtellì: Franco Solinas (quorum)

– Irgoli: Ignazio Porcu (quorum)

– Jerzu: Carlo Lai (quorum)

– Macomer: Riccardo Uda

– Meana Sardo: Salvatore Bartolomeo Marras

– Oliena: Antioco Sebastiano Congiu

– Sindia: Francesco Scanu

– Tortolì: Marcello Ladu

– Aglientu: Marco Demuro (quorum)

– Budoni: Antonio

– Cheremule: Salvatore Masia

– Chiaramonti: Luigi Pinna quorum)

– Palau: Giuseppe Francesco Manna

– Sedini: Salvatore Carta

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it