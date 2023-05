Cagliari, inaugurato il nuovo campus universitario dell’Ersu

La struttura offre 240 letti in più per gli studenti usardi e una mensa da 400 posti, in grado di servire 1600 pasti al giorno

E’ stato inaugurato ufficialmente oggi e aprirà a breve il nuovissimo Campus Universitario La Plaia Emilio Lussu, appena realizzato dall’Ersu. Duecentoquaranta letti in più per gli studenti universitari sardi e una mensa da 400 posti, in grado di servire 1600 pasti al giorno. E’ stato inoltre portato da 180 a 250 € al mese per dieci mesi l’anno il contributo per l’affitto di stanze di appartamenti a studenti fuori sede in case private.

“Opera attesa da molti anni, fondamentale per assicurare agli studenti un’accoglienza di alta qualità. E’ un punto di partenza, certamente. Siamo già pronti per realizzare il secondo lotto dell’opera, per garantire un livello di assoluta eccellenza agli universitari.” ha detto il Presidente, Christian Solinas. “E’ un’opera importante e pregevole, un progetto partito da lontano e da me fortemente voluto e sostenuto da Presidente dell’Ersu, ormai tanti anni fa. E da Presidente della Regione sono orgoglioso di avere dato l’impulso finale e decisivo”.

Il campus non sarà un dormitorio, ma farà parte del tessuto urbano con importanti servizi per studenti e non solo. Inoltre occupa una posizione strategica vicino alla stazione dei treni e degli autobus e a due passi da via Roma. Oltre le stanze dedicate agli studenti un intero piano dedicato a spazi collettivi e sale studio, al piano terra le attività commerciali. C’è un auditorium, una grande piazza coperta di circa duemila metri quadri. Nella mensa seicento posti con vista panoramica grazie alla grande vetrata.

“Crediamo di avere fatto il meglio, e ne siamo soddisfatti e orgogliosi”, ha detto Solinas. “Ma non ci fermiamo qui. Continueremo ad investire non solo nell’istruzione, nell’alta specializzazione e nella ricerca, ma anche nell’ospitalità e nell’accoglienza degli studenti”.

