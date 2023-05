Emergenza nel Sassarese, Bonannaro dichiara lo stato di calamità naturale

Il maltempo continua a destare paura in tutta l’Isola. A Bonannaro, nel Sassarese, in un’ora le piogge intense hanno provocato allagamenti, frane, crolli e devastato le campagne. Evacuata un’anziana perché l’acqua ha pericolosamente invaso la sua abitazione.

Il sindaco ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Come un torrente impetuoso, l’acqua ha invaso il centro abitato, causando crolli e frane fra cui il cedimento di un muro del cimitero.

“In 70 anni, non ho mai visto tanta acqua venire giù” – dice il sindaco Giovanni Antonio Carta, mentre verifica i danni per le strade del paese – “adesso c’è da fare la conta dei danni. Serviranno molti soldi per rimettere tutto a posto”.

Due giorni fa, domenica, un temporale altrettanto violento si era abbattuto sulla zona industriale del paese, allagando le vie e causando lo sprofondamento di una strada.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it