Goduria alla Unipol Domus per i tifosi del Cagliari: i rossoblù rimontano il Parma per 3-2 con una impresa titanica firmata Luvumbo e Lapadula. Dopo il doppio svantaggio iniziale, mister Ranieri l’ha ribaltata coi cambi e con la sana follia dell’angolano.

Tutto si è deciso nel primo tempo. Gialloblù più vivaci, in grado di giocare in velocità e con pochi tocchi. Con un semplice uno-due arriva il vantaggio di Benedyczak al 10’, approfittando un buco dentro l’area rossoblù. Al 26’ arriva anche il raddoppio del Parma con Sohm, gran tiro che Radunović non mantiene. Il Cagliari accusa il colpo, attacca male e solo con Mancosu riesce a impensierire Buffon.

Nella ripresa, i cambi di Ranieri danno più intensità ma poca concretezza. Serve un nuovo cioccolatino di Nandez per sbloccare il Cagliari: al 68’ recupera palla in area e serve un gran cross, Luvumbo al volo insacca l’1-2. È ancora l’angolano è decisivo all’84, quando supera un avversario e si fa stendere: Lapadula batte Chichizola e fa 2-2. Al 90’ il risultato cambia ancora, con Lapadula che insiste in area, Luvumbo prende palla in mezzo a cinque giocatori e insacca il 3-2.

