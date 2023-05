Il Cagliari ha effettuato una rimonta incredibile contro il Parma, cambiando le carte in tavola dei playoff. Claudio Ranieri in conferenza stampa post partita ha espresso la propria felicità per il risultato.

Sulla partita. “Il primo tempo è andato tutto storto. Nell’intervallo ho esortato i ragazzi che potevamo riprenderla. Alla fine siamo riusciti a vincere la partita. Questa è una vittoria di cuore”.

Su Luvumbo. “Ha grande qualità, gli dico sempre di calciare per fare gol. Oggi l’ha fatto bene. Dopo tutto, se non segni non giochi”.

Sul Parma. “Hanno giocatori notevoli, con grande qualità. Pecchia avrà l’imbarazzo della scelta per mettere i primi undici. Ci sarà da lottare e soffrire a Parma“.

