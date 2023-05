Il post partita di Cagliari – Parma ha lasciato qualche strascico. In conferenza stampa, il ds gialloblù Pederzoli ha tuonato contro un episodio che avrebbe favorito i rossoblù. Le dichiarazioni hanno infastidito Claudio Ranieri, che non ha trattenuto il disappunto.

Motivo del contendere è un contatto tra Lapadula e il portiere parmense Chichizola, che subito dopo porta al rigore del 2-2 per il Cagliari. Secondo Pederzoli è carica sul portiere: “L’azione è iniziata con un fallo sul portiere non vista dal Var. Ci vorrebbe più attenzione. Ci stiamo giocando qualcosa di importante, questa è una situazione inaccettabile. Un episodio che grida vendetta“.

Coinvolto dai giornalisti, Ranieri ha subito risposto per le rime. “A Pederzoli dico che noi a Parma abbiamo perso per un rigore e siamo stati zitti. Se sei sportivo, devi stare zitto pure tu. Ha voluto caricare la partita di sabato. Per me questo è antisportivo. Impari a stare al mondo“.

Lo stesso Pederzoli, interpellato sui rigori regalati al Parma in campionato, ha evitato di rispondere e se n’è andato via.

